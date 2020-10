Kena Mobile quest’oggi svela una interessante offerta per i nuovi clienti che provengono da determinati operatori telefonici. Etichettata come Kena 8,99 Promo Flash, la nuova soluzione dell’operatore MVNO di TIM offre minuti illimitati di traffico per chiamate nazionali e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati su rete 2G/3G e 4G (download fino a 30 Mbps e upload fino a 5,76 Mbps) a 8,99 euro al mese.

Tanti giga a 8,99 euro al mese

Attivabile nei negozi abilitati oppure tramite il sito ufficiale, Kena 8,99 Promo Flash è disponibile contestualmente alla portabilità del proprio numero telefonico dai seguenti operatori: Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile.

Il costo iniziale per l’attivazione dell’offerta di Kena Mobile è pari a 15 euro ed è così composto:

8,99 euro di costo mensile;

costo di attivazione dell’offerta pari a 4,99 euro con 1,02 di credito residuo.

Gli utenti che decidono di ricevere la SIM a casa possono sfruttare la consegna a domicilio gratuita. Kena 8,99 Promo Flash include inoltre 4,5 GB su rete 3G per navigare in Europa per tutto il 2020, mentre SMS e muniti per le chiamate rispondono al pacchetto dell’offerta nazionale.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche