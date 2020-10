Ora che il team di Huawei ha finalmente annunciato la data di presentazione ufficiale della serie Huawei Mate 40, in programma per giovedì 22 ottobre 2020, gli appassionati del brand cinese sono ancora più impazienti di scoprire quelle che saranno le varie feature dei nuovi smartphone di punta dell’azienda.

Ricordiamo che, stando a quanto emerso sino a questo momento, potrebbero essere quattro i modelli che lancerà il produttore cinese: oltre alla versione “base” ed a quella “Pro”, infatti vi dovrebbero essere un’inedita variante “Pro+” e una più costosa ed esclusiva edizione “Porsche Design”.

I presunti colori della serie Huawei Mate 40

Nelle score ore sono emersi in Rete nuovi dettagli sull’attesa serie di punta di Huawei, a partire da uno di quelli più importanti per chi mette al primo posto il design, ossia le varianti cromatiche: pare che Huawei Mate 40 e Mate 40 Pro dovrebbero essere disponibili nelle cinque colorazioni Bright Black, Cosmic Silver, Pearl White, Green e Yellow (si tratterebbe della prima volta che il produttore cinese punta su quest’ultimo colore).

Per quanto riguarda la variante Pro+, al momento non vi sono anticipazioni sulle sue possibili colorazioni mentre la versione RS Porsche Edition potrà contare su un pannello posteriore in ceramica, così da rendere il suo design più premium ed esclusivo.

Un design non del tutto innovativo

Sempre sulla base dei più recenti report, per la nuova serie di punta Huawei potrebbe avere deciso di adottare un design simile a quello di Huawei P40 Pro, con un display OLED curvato ai lati e un foro in esso a forma di pillola per fare spazio ad una fotocamera frontale e ad un sensore ToF per lo sblocco facciale.

Dal punto di vista software, infine, Huawei dovrebbe lanciare la nuova famiglia di smartphone con a bordo la sua interfaccia personalizzata EMUI 11, basata su Android 11. Un’eccezione potrebbe essere rappresentata dal modello “base”, che potrebbe esordire con EMUI 10.1, in attesa di un aggiornamento che porti la nuova UI. Staremo a vedere.