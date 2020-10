Mancano solo due giorni alla presentazione di OnePlus 8T, il nuovo top di gamma del brand cinese che ha scelto il 14 ottobre (secondo giorno dell’Amazon Prime Day) per annunciare il prodotto.

Sono tante le caratteristiche che lo rendono molto atteso dagli utenti, a partire dallo schermo a 120 Hz che ha ottenuto una valutazione complessiva di A+ da parte di Display Mate, la prima per un display piatto, senza scordare la Warp Charge 65, la tecnologia di ricarica rapida più veloce mai prodotta da OnePlus.

Visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria, che rende impossibili gli eventi dal vivo, anche la presentazione di OnePlus 8T avverrà in modalità virtuale. Per renderla ancora più coinvolgente è stato creato OnePlus Word, un mondo virtuale interattivo a 360 gradi che permetterà non solo di assistere al keynote inaugurale ma anche di creare una propria stanza in un auditorium virtuale per invitare gli amici e chattare con loro durante l’evento.

E al termine della presentazione sarà aperto Ultra Store, un negozio tridimensionale che vi permetterà di scoprire virtualmente OnePlus 8T e di acquistare il pop-up bundle, che sarà disponibile anche sul sito ufficiale.

La presentazione di OnePlus 8T inizierà nel pomeriggio del 14 ottobre alle 16:00 ora italiana e potrà essere seguita sul canale YouTube e sul sito ufficiale di OnePlus. A seguire i link da utilizzare per la visione.