Prende il via oggi una nuova iniziativa promozionale di Xiaomi, valida sul Mi Store online fino a domenica 18 ottobre. Si chiama 5G for Everyone Week e offre sconti fino al 33% su tantissimi smartphone Xiaomi e Redmi, non solo sui modelli che offrono la connettività 5G.

E non mancano le offerte lampo per contrastare Amazon Prime Day in programma per il 13 e 14 ottobre. Proprio in quei due giorni Mi Store ha in serbo ottime offerte su alcuni degli smartphone più amati:

Redmi Note 8 Pro 6-128 GB a 199,90 euro invece di 299,90 euro

Redmi Note 9 Pro 6-128 GB a 249,90 euro invece di 299,90 euro

Xiaomi Mi Note 10 Lite 6-64 GB a 279,90 euro invece di 369,90 euro

Xiaomi Mi 10 Lite 5G 6-64 GB a 279,90 euro invece di 269,90 euro

Il 14 ottobre invece sarà in offerta lampo per 24 ore Redmi Note 9S, nella variante 4-64 GB che sarà proposta a 179,90 euro invece di 229,90 euro. Ottime anche le offerte per alcuni prodotti più economici della serie Redmi:

Redmi 9 3-32 GB a 129,90 euro invece di 149,90 euro

Redmi 9 4-64 GB a 149,90 euro invece di 169,90 euro

Redmi Note 9 3-64 GB a 159,90 euro invece di 199,90 euro

Redmi Note 9S 6-128 GB a 219,90 euro invece di 269,90 euro

Non potevano ovviamente mancare le promozioni dedicate agli smartphone con connettività 5G, protagonisti della settima a con sconti davvero allettanti.

POCO F2 Pro 6-128 GB a 449,90 euro invece di 549,90 euro

Xiaomi MI 10 Lite 5G 6-128 GB a 319,90 euro invece di 399,90 euro

Partiranno da 299,90 euro i prezzi di Xiaomi Mi 10T Lite e Mi 10 T Pro, in offerta lampo domani 13 ottobre, mentre da oggi ci sono alcune interessanti offerte lampo sui prodotti dell’ecosistema Xiaomi. Potete visualizzare le offerte complete e le offerte del giorno utilizzando i link sottostanti.