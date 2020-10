Purtroppo in questi anni al notevole aumento delle prestazioni che gli smartphone sono in grado di garantire non è corrisposto un adeguato miglioramento della loro autonomia e molti produttori hanno pertanto optato per l’introduzione di sistemi di ricarica sempre più veloce o il lancio di power bank sempre più completi e compatti, come quello Xiaomi che si appresta a commercializzare in Europa.

Stiamo parlando di Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact, ossia un nuovo modello della serie Mi Power Bank 3 che potrà contare su una capacità di 10.000 mAh (con una cella ai polimeri di litio).

Così come suggerisce il suo nome, Mi Power Bank 3 Ultra Compact potrà vantare dimensioni compatte che, stando alle seguenti immagini, ricordano quelle di una carta di credito (ovviamente con uno spessore decisamente maggiore).

Le caratteristiche di Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact

Il nuovo power bank del colosso cinese dovrebbe poter contare su una capacità di alimentazione di 10.000 mAh e una capacità nominale di 5.500 mAh, una scocca con una particolare finitura per migliorare la presa e quattro porte in totale (due USB Type-A, una USB Type-C e una Micro USB).

Mi Power Bank 3 Ultra Compact supporta inoltre il doppio ingresso e può essere ricaricato utilizzando sia la porta di ricarica Micro-USB (fino a 18 W Power Delivery) che quella USB Type-C (fino a 24 W Power Delivery).

Tra le altre feature del nuovo power bank del produttore cinese troviamo la possibilità di ricaricare contemporaneamente fino a tre dispositivi (due attraverso le porte USB Type-A e una attraverso la porta USB Type-C), il supporto fino a 22,5 W in uscita, dimensioni pari a 90 x 63,9 x 24,2 mm e un peso di 200 grammi.

Sarà interessante scoprire a quale prezzo Xiaomi lancerà il suo nuovo power bank nel Vecchio Continente, in quanto potrebbe essere questo uno dei principali aspetti che potranno decretare il suo successo, soprattutto se si considera quanto “affollato” sia il mercato, con tantissime alternative low cost.

