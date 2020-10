Nel 2020, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ha provato a prendersi le luci della ribalta puntando su numeri “ultra”, adesso l’attenzione si è spostata sul futuro Samsung Galaxy S21 Ultra: la macchina delle indiscrezioni si è già messa in moto.

Atteso al debutto nel primo trimestre del prossimo anno al fianco dei già chiacchierati Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra sarà chiamato a raccogliere una pesante eredità.

I primi rumor su questo nuovo modello si sono concentrati sulla batteria e sul possibile prezzo di listino. Oggi, invece, sono emersi altri dettagli tecnici decisamente interessanti.

Samsung Galaxy S21 Ultra con cinque fotocamere e ricarica più rapida

Già convincente con Samsung Galaxy Z Flip e giunta ad un livello di maturità ancora maggiore con il più recente Samsung Galaxy Z Fold2 5G, la serie Galaxy Z occupa ormai saldamente la posizione più elevata nella line-up del brand. Se da una parte questo vuol dire che verosimilmente vedremo lì le novità più affascinanti, la serie Galaxy S21 dovrà comunque dimostrarsi all’altezza di standard molto elevati.

Commercializzata, a seconda delle regioni, con Qualcomm Snapdragon 875 o Exynos 2100, la serie avrà in Samsung Galaxy S21 Ultra il modello tecnicamente meglio equipaggiato. Le ultime indiscrezioni emerse gli attribuiscono un display OLED con risoluzione 2K e un refresh rate di 120 o 144 Hz, che non dovrebbe comunque compromettere la durata della batteria. La preannunciata unità da 5.000 mAh dovrebbe essere rifocillata da una ricarica rapida “Ultra” a 65 watt. Non ci sono dubbi sul supporto alla ricarica wireless, tanto diretta quanto inversa.

Samsung Galaxy S21 Ultra disporrà ovviamente di un comparto fotografico molto curato. I rumor parlano di una penta-camera posteriore, con sensore principale ISOCELL Bright HM2 da 108 MP. Lo smartphone dovrebbe supportare la registrazione video in 1080p a 240 fps, 4K a 120 fps e 8K a 3o fps.

Secondo alcuni rumor, la cui veridicità è ancora tutta da dimostrare, la confezione di vendita del device potrebbe includere anche un pennino.

In copertina Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

