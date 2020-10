La rinnovata OnePlus Messages si diffonde sulle serie OnePlus 7 e 7T

La versione aggiornata e potenziata di OnePlus Messages, l’app proprietaria della casa cinese per la gestione dei messaggi, inizia a diffondersi, facendo capolino sui modelli delle serie OnePlus 7 e OnePlus 7T.

Nel panorama Android, quando si pensa ad un’app per la gestione degli SMS, il pensiero va quasi automaticamente a Google Messaggi: d’altro canto, la stessa OnePlus ha scelto l’app di Big G per OnePlus Nord. Di recente abbiamo visto come Google Messaggi si appresti ad accogliere funzioni molto utili nella gestione dei messaggi, ovvero la loro suddivisione in categorie e la cancellazione automatica di quelli OTP, ovvero le password usa e getta (One-Time Password). Tuttavia Google non è arrivata per prima a queste feature: proprio OnePlus Messages l’ha anticipata di qualche settimana.

Adesso, proprio questa versione di OnePlus Messages sbarcata sul Google Play Store è stata resa compatibile con altri modelli del brand, sebbene non ancora a livello internazionale.

OnePlus Messages per OnePlus 7/7 Pro e 7T/7T Pro

La novità, come al solito, è stata comunicata dal produttore con un post sul proprio forum ufficiale.

La nuova OnePlus Messages è ora disponibile sul Play Store per i popolari modelli dello scorso anno OnePlus 7/7 Pro e 7T/7T Pro. Purtroppo per il momento la disponibilità è limitata al solo mercato indiano, tuttavia non dovrebbe volerci molto perché si diffonda sulla scena globale.

I maggiori pregi di questa nuova versione sono visibili nell’immagine qui sopra. Innanzitutto i messaggi vengono raggruppati nelle tre categorie OTP, Transactions e Promotions. In secondo luogo, le tre categorie menzionate vengono mostrate in cima alla schermata, divenendo così più facili da individuare. Infine, i messaggi OTP, avendo un’utilità di breve durata, vengono archiviati automaticamente dopo aver adempiuto al proprio dovere.

Come aggiornare OnePlus Messages

La nuova versione di OnePlus Messages è già disponibile sul Google Play Store, tuttavia la sua compatibilità è al momento limitata. La trovate comunque al badge sottostante, o in alternativa su APKMirror.