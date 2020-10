Il 30 settembre la tanto chiacchierata Chromecast con Google TV è stata lanciata ufficialmente dal colosso di Mountain View, che l’ha resa disponibile anche nel nostro Paese al prezzo ufficiale di 69,99 euro.

In attesa dell’esordio ufficiale, in programma per la metà di questo mese, in Rete sono state caricate alcune interessanti foto che ci mostrano il device fatto a pezzi, confermandoci anche che per il suo nuovo dongle TV il colosso di Mountain View ha deciso di puntare su un SoC Amlogic S905D3G (secondo Amir Etemadieh assomiglia molto all’S905X3).

Le foto del teardown di Chromecast con Google TV

Sempre Amir ci ha tenuto a precisare che per realizzare queste foto e “aprire” il device ha dovuto rompere la sua scocca e, probabilmente, lo stesso dispositivo, invitando così gli eventuali curiosi a non provare a farlo a casa.

Ecco quindi le immagini dell’interno di Sabrina (è questo il nome in codice del nuovo dongle TV di Google):

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche hardware di Chromecast con Google TV troviamo 2 GB di RAM, il supporto a Dolby Atmos, Dolby Vision, DTS:X e HDR10+, le connettività Bluetooth e Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz/5 GHz), il supporto alla risoluzione 4K HDR fino a 60 fps, un telecomando grazie al quale sarà possibile controllare il volume, sfruttare Google Assistant, lanciare rapidamente YouTube e Netflix, il tutto anche attraverso i comandi vocali.

Ma l’aspetto più interessante è probabilmente rappresentato dal comparto software, in quanto questo device fa esordire ufficialmente la nuova interfaccia pensata dal colosso di Mountain View per esaltare l’esperienza multimediale e gestire anche gli eventuali altri dispositivi smart home.

Sul mercato la nuova Chromecast troverà tanti agguerriti rivali ad attenderla, da quelli più blasonati (come le soluzioni di Amazon) a quelli decisamente più economici (basti pensare a tal riguardo all’ampia offerta proveniente dalle più o meno piccole aziende cinesi). Riuscirà lo stesso a divenire rapidamente uno dei prodotti leader del settore?