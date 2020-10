All’interno della nostra recensione Xiaomi Mi 10T Pro abbiamo lodato le caratteristiche tecniche dell’ultimo smartphone di fascia alta di Xiaomi che, assieme ai fratelli Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Lite, chiude la gamma di terminali top per questo 2020.

Nuova colorazione pronta per l’autunno

In queste ore la compagnia annuncia una interessante variante cromatica di Xiaomi Mi 10T Pro pensata per chi sta cercando qualcosa di diverso dai classici colori. Aurora Blue, è questo il nome della colorazione di Xiaomi Mi 10T Pro, presenta un interessante gradiente di colore che varia in base a come la luce colpisce il retro dello smartphone, passando dal blu fino ad arrivare ad alcune tonalità del viola.

L’arrivo della nuova colorazione viene accolta da Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi, con le seguenti parole: “Il nostro intento è quello di portare sul mercato non solo prodotti innovativi a un prezzo accessibile, ma anche di offrire a tutti i nostri fan un’ampia varietà di modelli e colorazioni così da poter scegliere quello che più si adatta a gusti e necessità di ognuno, rimanendo al tempo stesso al passo con le ultime tendenze“.

Colorazione a parte, il terminale non presenta differenze per quanto riguarda la scheda tecnica, anche in questo caso al top sotto tutti i punti di vista. Per festeggiare l’arrivo della variante, dal 9 al 13 ottobre tutti gli utenti che acquisteranno Xiaomi Mi 10T Pro 8 + 256 GB su mi.com nella colorazione Aurora Blue, riceveranno in bundle anche la smartband Xiaomi Mi Band 5, Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic e Redmi Power Bank da 20000 mAh (fino ad esaurimento scorte).

La stessa offerta è attiva anche per chi sceglie Xiaomi Mi 10T Pro nelle colorazioni Cosmic Black e Lunar Silver, nella configurazione 8 + 128 GB e 8 + 256 GB, e per Xiaomi Mi 10T nella versione 6 + 128 GB.