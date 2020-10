Ad inizio agosto vi avevamo parlato di una particolare feature circoscritta a WhatsApp Beta relativa alla nuova ricerca di contenuti scambiati all’interno di una chat o di un gruppo. Infatti, se siete soliti utilizzare WhatsApp, avrete certamente notato la difficoltà nel trovare uno specifico contenuto “media” come foto, video, link e quant’altro.

Ecco finalmente la ricerca avanzata

Nella beta 2.20.197.10 avevamo visto che il team di sviluppo di WhatsApp

stava appunto lavorando ad una soluzione in grado di rendere più semplice e lineare la ricerca di questi contenuti, ed in queste ore la compagnia annuncia su Instagram lo sbarco della novità nella versione stable di Android.

Come si può notare dall’immagine qui in alto, la schermata di ricerca di WhatsApp permette adesso di scorrere fra tutti i file media condivisi all’interno di una chat, come ad esempio foto, GIF, link, video, documenti e messaggi audio. È anche possibile ricercare questi tipi di file focalizzandosi su uno specifico contatto e ottimizzando i risultati tramite alcune keyword.

La funzione sopracitata sembra non essere ancora attiva su Android ed è probabile che arriverà nel giro delle prossime ore tramite un apposito aggiornamento. A tal proposito vi consigliamo di cliccare il link del Play Store sottostante per tenere aggiornata WhatsApp ed essere così fra i primi a sfruttare la nuova funzione di ricerca avanzata.