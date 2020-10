Durante il secondo trimestre del 2020 Huawei è stato il maggiore produttore al mondo di smartphone, scavalcando così Samsung dopo che era passato in pole position già durante il mese di aprile 2020. Questa situazione, per via del ban USA contro Huawei, potrebbe presto andare incontro ad importanti cambiamenti, soprattutto per via della crescente perplessità che il mercato occidentale ha verso il brand – sicuramente le accuse di essere legata all’esercito cinese non giovano all’immagine del colosso.

Samsung punta alla userbase di Huawei

Sappiamo benissimo che Huawei ha da subito messo in piano un importante piano strategico per contrastare le conseguenze del ban commerciale voluto dall’amministrazione Trump, e la crescente popolarità di AppGallery così come l’arrivo di HarmonyOS 2.0 lo testimoniano, ma questo non vieta all’acerrimo competitor (Samsung) di Huawei di puntare dritto alla sua userbase.

Switch to a Samsung Galaxy Note20 Ultra and get up to £350* off when you trade in your old Huawei.

Purchase from Samsung Shop Online before 08/11/20. £350 trade in value is for Huawei P30 Pro device. T&Cs apply — Samsung UK (@SamsungUK) October 5, 2020

Un particolare tweet condiviso dell’account UK di Samsung ha come oggetto il seguente testo: “Come fai ad aggiornarti all’ultimo telefono di Huawei senza perdere l’app di Google Maps?”. Ovviamente il colosso sudcoreano mira proprio alla impossibilità dell’azienda cinese di offrire ai propri utenti l’accesso alle applicazioni di Google, fra cui ovviamente anche Google Maps, proprio per via del ban USA.

Ma, a detta di Samsung, c’è una soluzione a questo problema: passare a Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G entro l’8 novembre 2020 e ricevere in cambio uno sconto pari a 350 pound portando in store un vecchio Huawei P30 Pro. Noi che amiamo entrare nel dettaglio delle questioni per capirne il significato, sappiamo bene che AppGallery offre la possibilità di accedere a tantissime applicazioni alternative, anche per quanto riguarda la navigazione, ma è chiaro che Samsung mira proprio sul timore degli utenti Huawei nel non poter più utilizzare le classiche e familiari applicazioni di Google.

Cosa ne pensate di questa pubblicità di Samsung? Passereste ad uno smartphone Samsung piuttosto che installare applicazioni simili da AppGallery?

