Samsung non smette mai di lavorare a nuovi smartphone, e dopo l’arrivo di Samsung Galaxy S20 Fan Edition abbiamo modo di scoprire il design di Samsung Galaxy W21. Lo smartphone ha ricevuto la certificazione TENAA e 3C gli scorsi giorni, ma in queste ore il TENAA ha pubblicato una serie di immagini che ritraggono il nuovo terminale del colosso sudcoreano in tutte le angolazioni.

Una forte sensazione di deja vu

La serie di Galaxy W fa riferimento a terminali Android sviluppati in collaborazione con l’operatore telefonico China Telecom e commercializzati esclusivamente in Cina, pertanto ciò che stiamo vendendo troverà posto unicamente all’interno di quel mercato.

Le immagini di Samsung Galaxy W21 ci mettono di fronte ad un design a noi noto, ed infatti possiamo tranquillamente dire che si tratta di un parente stretto di Samsung Galaxy Z Fold2. Il design ripreso dalle immagini TENAA punta l’attenzione sulla porzione posteriore del terminale, il sistema di cerniere che ne permette l’apertura e ovviamente il genero display una volta esteso nella sua interezza.

Sebbene la qualità delle immagini non sia granché, possiamo notare una colorazione argento/bronzo e quello che sembrerebbe essere un telaio interamente realizzato in alluminio. Gli ultimi rumor indicano che la compagnia abbia prodotto solo 30.000 unità dello smartphone, e che la sua data di lancio sia ormai prossima.