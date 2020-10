L’app Zen Mode fu introdotta lo scorso anno come la versione di OnePlus dell’app Benessere digitale di Google, con il proposito di aiutare gli utenti a non abusare nell’utilizzo dello smartphone.

Da un paio di settimane la Zen Mode della OxygenOS 11 è disponibile per i dispositivi OnePlus con almeno Android 10, mentre ora l’azienda sta implementando la versione 2.0 della sua esperienza zen.

Novità in arrivo con Zen Mode 2.0

L’app Zen Mode 2.0 aggiunge il supporto per le stanze di gruppo, in modo da potersi disconnettere dal cordone digitale in compagnia, e cinque nuovi temi che conferiscono un aspetto rinnovato all’esperienza.

Una funzionalità multiutente ora consente di invitare altri utenti nella propria stanza virtuale tramite un codice di invito indipendentemente dalla marca del loro smartphone e al termine dello zen di gruppo, l’app offrirà un’opzione per scattare una foto per commemorare il momento.

La rinnovata esperienza della Zen Mode 2.0 si manifesta anche attraverso una revisione del design che ora include cinque temi: Oceano, Spazio, Prateria, Alba e Meditazione. OnePlus afferma che questo aggiornamento mira a rendere l’aspetto dell’app più in linea con l’intero concetto zen, in quanto i temi sono pensati per riflettere lo stato d’animo degli utenti in quel momento.

Infine, sono presenti nuove opzioni per la durata della modalità zen che parte stranamente da un minuto, ma può arrivare a 90 o 120 minuti, tuttavia sembra che non sarà più possibile posizionare dei widget nello scaffale OnePlus.

Come aggiornare l’app Zen Mode di OnePlus

Zen Mode 2.0 è attualmente disponibile in versione beta tramite Google Play Store per gli smartphone delle serie OnePlus 7, 7T, 8 e Nord, ma l’azienda afferma che il nuovo aggiornamento sarà presto rilasciato per tutti. Se desiderate provare in anteprima le nuove funzionalità, potete scaricare l’APK di Zen Mode 2.0 da APK Mirror.