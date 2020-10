Google ha rilasciato una funzione molto utile, sia per le persone sorde e con problemi uditivi, sia per chiunque non sia in grado di ascoltare i suoi ambientali perché indossa cuffie o tappi. Denominata “Notifiche audio“, è una funzione per smartphone e smartwatch Android che permette di ricevere delle notifiche push per determinati suoni specifici rilevati dal telefono nei dintorni.

Come funziona “Notifiche audio”

Lo scorrimento dell’acqua, l’abbaiare dei cani, il bussare alla porta, il piangere di un bambino o allarmi vari, sono questi alcuni dei 10 suoni rilevabili dalla funzione in questione. Con “Notifiche audio”, l’utente riceve senza alcun bisogno della connessione a internet, la trascrizione testuale di quanto rilevato dai microfoni del dispositivo tramite notifica.

Oltre agli smartphone Android, anche gli smartwatch con Wear OS possono ricevere tali notifiche sviluppate da Google tramite machine learning come ramo di studio ulteriore del lavoro già fatto per le funzioni di trascrizione istantanea.

Come visibile dagli screenshot qui sotto, la funzione si presenta sia tramite notifiche push, sia attraverso uno storico in cui vengono mostrati l’orario e la durata dei suoni rilevati nelle ultime ore.

Per utilizzare “Notifiche audio”, laddove disponibili, bisogna accedere al menù delle impostazioni del telefono, recarsi nella pagina riservata all’accessibilità e abilitare le notifiche audio. In alternativa è possibile scaricare Trascrizione istantanea dal badge qui sotto.

