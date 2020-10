Lo scorso 30 settembre Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 venivano ufficialmente svelati dal colosso di Mountain View mettendo fine ad un circo di leak e rumor circa la serie di Pixel più chiacchierata degli ultimi anni. Come ben sappiamo entrambi gli smartphone sono indirizzati a pochi e selezionati Paesi – escluso l’Italia – e saranno disponibili solo nelle prossime settimane, sebbene sia assolutamente possibile acquistare Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 per l’Italia per vie traverse.

Mix di emozioni nei video unboxing

In tutto questo, Google ha iniziato a spedire i primi sample di Google Pixel 5 ad alcuni selezionati youtuber e tramite essi abbiamo modo di apprezzarne i video unboxing e le prime impressioni. Attenzione: nessuno dei video presenti in calce alla news parla nel dettaglio delle qualità dei terminali, in quanto Google non ha ancora dato il permesso di farlo se non a distanza di pochi giorni dalla disponibilità effettiva.

Il primo video pubblicato è di Tech Spurt ed ha come protagonista un Google Pixel 5 Just Black. Nel video è possibile apprezzare qualche prima impressione sulla qualità costruttiva dello smartphone e su alcune delle nuove feature di Android 11.

Di altro ritmo è invece l’impressione che ha avuto The Tech Chap prendendo in mano Google Pixel 5 nella colorazione Sorta Sage. Non solo viene definita come la “colorazione meno entusiasmante vista recentemente su uno smartphone“, ma la texture posteriore viene addirittura etichettata come simile a “cartone riciclato“.

SuperSaf ha invece ricevuto entrambi gli smartphone ed è riuscito a confezionare un video unboxing sia su Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5.

Infine, come avrete modo di vedere, alcuni smartphone sono stati consegnati in particolari confezioni: è molto probabile che si tratti di versioni ad hoc indirizzate alla stampa, pertanto resta verosimile che i comuni utenti li riceveranno nella classica confezione di sempre.