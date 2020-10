Gmail Go fa parte delle applicazioni Google sviluppate per offrire il meglio dell’esperienza utente anche su dispositivi non proprio all’ultimo grido, magari non del tutto in grado di sopportare le richieste di un’applicazione completa a 360°. In queste ore Gmail Go fa il suo ingresso sul Play Store ed è disponibile al download per tutti gli utenti muniti di un qualsiasi dispositivo Android, indipendentemente se si tratti di un terminale di fascia alta o di fascia bassa.

Il meglio di Gmail su device economici

Come anticipa il nome stesso, la radice dell’app è sempre il classico e amato Gmail che ormai conosciamo benissimo. Le differenze visive fra l’applicazione “madre” e la variante “Go” sono davvero minime, quasi del tutto circoscritte al piccolo banner Go posto subito sotto l’icona di Gmail – quest’ultima vede ancora la presenza della cara e vecchia busta delle lettera, e non la nuova icona di Gmail svelata da Google qualche ora fa – e una fluidità contenuta dello scroll in presenza di molte email.

Le email possono essere comodamente gestiste con semplici swipe e troviamo anche il supporto agli account multipli. L’unica vera grande differenza riguarda l’assenza dell’integrazione con Google Meet che, come ben sappiamo, trova posto all’interno della versione classica dell’applicazione di Google.

Se siete alla ricerca di una versione di Gmail simile a quella originale ma con particolari ottimizzazioni per quanto riguarda le prestazioni generali, potete scaricare Gmail Go tramite il badge del Play Store sottostante.