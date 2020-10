In attesa di lanciare le offerte del Prime Day 2020, Amazon prosegue con le sue iniziative “preliminari” e regala un buono sconto da 10 euro ai nuovi iscritti al servizio Prime Student: scopriamo insieme come fare per ottenerlo, chi ne ha diritto e come utilizzarlo.

Come ottenere 10 euro di buono sconto Amazon con Prime Student

Oltre al buono sconto da 5 euro di cui abbiamo parlato ieri, Amazon lancia un secondo coupon, questa volta più sostanzioso: iscrivendosi a Prime Student entro il 14 ottobre 2020 è infatti possibile ottenere un buono sconto da 10 euro utilizzabile entro il Prime Day per gli acquisti su Amazon.it di almeno 50 euro.

Cos’è Prime Student? Si tratta di una particolare sottoscrizione dell’abbonamento Prime dedicata agli studenti universitari, che comprende tutti i classici vantaggi come spedizioni illimitate senza spese, film e serie di Prime Video, Prime Music, Twitch Prime e così via. Dopo i primi 90 giorni gratuiti, questo ha un costo di 18 euro all’anno (invece che 36) fino alla laurea e per un periodo massimo di 4 anni.

Ecco dunque come ottenere e utilizzare il buono sconto Amazon:

iscriversi a Prime Student tra il 2 e il 14 ottobre 2020 accedere all’account Amazon Student e aggiungere al carrello prodotti venduti e spediti da Amazon per almeno 50 euro; inserire il codice “PRIMEDAYSTUD” nell’apposito spazio della sezione dedicata alla modalità di pagamento.

Il buono sconto ha un validità limitata e può essere usato fino alle 23:59 del 14 ottobre 2020 solo sui prodotti venduti e spediti da Amazon: sono esclusi i Warehouse Deals e i prodotti venduti da terzi, così come libri, prodotti digitali (come ebook e MP3), alimenti per neonati, buoni regalo, Kindle, tablet Fire e sigarette elettroniche.

Per maggiori informazioni e per iscrivervi ad Amazon Prime Student potete seguire il link qui sotto. Allora, vi state già preparando per l’Amazon Prime Day 2020?

Leggi anche: offerte smartphone Amazon Prime Day 2020