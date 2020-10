Nel caso di una violazione delle Condizioni Genarali di Contratto con WINDTRE, alcuni utenti potrebbero ricevere un SMS in cui si viene avvisati dell’attivazione dell’offerta sostitutiva GIGA1. L’SMS in questione sarebbe così composto: “Modifiche contratto: dal 2 Novembre 2020, la tua offerta cambia in GIGA1 a causa dell’insostenibilita’ economica dell’utilizzo del tuo attuale piano. GIGA1: Chiamate Naz a 29cent/min no scatto/risp e tariffazione a sec, SMS 29cent, 1GB a 3 E/mese. Per tutti i dettagli dell’offerta sostitutiva: windtre.it/GIGA1 Diritto di recesso entro il 1° Novembre 2020 con Racc. A/R, PEC, 159, da Area Clienti, negozi WINDTRE o cambio operatore senza penali.Per info su recesso vai su windtre.it/recesso“.

1 GB di traffico dati a 3 euro al mese

Dal testo si apprende che l’attuale piano tariffario e l’offerta attiva con l’operatore mobile viene automaticamente cessata in data 2 novembre, e che al suo posto verrà attivata GIGA1. Essa, al costo di 3 euro al mese, offre 1 giga di traffico al mese, chiamate e SMS tariffati a consumo a 29 centesimi di euro.

Ma quali potrebbero essere le cause alla base dell’attivazione dell’offerta sostitutiva GIGA1? Una risposta la si trova a livello dell’articolo 6.1 delle Condizioni Generali di Contratto per quanto concerne l’utilizzo personale del servizio:

traffico uscente giornaliero per SIM non superiore a 160 minuti e/o 200 SMS/MMS;

traffico uscente mensile per SIM non superiore a 1250 minuti e/o 2000 SMS/MMS;

traffico (minuti e/o SMS/MMS) uscente giornaliero/mensile per SIM indirizzato verso altri operatori non superiore al 60% del traffico uscente complessivo e comunque non superiore ad 50% del traffico vs mobile complessivo;

traffico (minuti e/o SMS/MMS) uscente giornaliero/mensile per SIM indirizzato verso un singolo operatore mobile diverso da WINDTRE non superiore al 40% del traffico uscente complessivo e comunque non superiore ad 30% del traffico vs mobile complessivo;

traffico (minuti e/o SMS/MMS) uscente giornaliero/mensile per SIM indirizzato verso la propria rete di utenze WINDTRE non sia superiore al 80% del traffico uscente complessivo;

traffico giornaliero uscente o entrante finalizzato ad autoricarica non superiore a due ore di conversazione ed a 50 SMS o MMS.

Discorso diverso invece per quanto riguarda i piani, le opzioni o le promozioni che prevedono traffico illimitato per SMS/MMS senza soglie e traffico dati illimitato. A questo link è possibile accedere alle Condizioni Generali di Contratto e alla modulistica delle varie offerte, cosa che vi consigliamo di fare per evitare brutte sorprese.

