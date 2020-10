Non è ancora il momento per vedere all’opera la Driving Mode di Google Assistant per coloro che utilizzano assiduamente Android Auto, ma c’è all’orizzonte una novità che può rendere ancora più immediata, e dunque più sicura, l’esperienza del robottino verde nelle auto.

Android Auto si è aggiornato di recente alla versione 5.7, di cui, come fosse una prassi, è stato analizzato il codice alla ricerca di funzionalità in arrivo nel breve periodo. Così è venuto fuori come Android Auto stia per migliorarsi introducendo delle scorciatoie personalizzate ai contatti e alle azioni di Google Assistant.

Google infatti starebbe per implementare la possibilità di salvare le chiavi di ricerca più frequenti in modo da avere subito accessibili nel “launcher” di Android Auto. Il collega Mishaal Rahman di XDA è persino riuscito ad arrivare in anteprima alla schermata di configurazione delle “routine” di Google Assistant, per cui tramite lo screenshot possiamo già renderci conto di come sarà possibile gestirla.

In questo modo, quando Google deciderà di introdurre la novità in pianta stabile, potremo inserire una sola volta il comando per Google Assistant e scegliere l’icona da visualizzare sul launcher di Android Auto, e ad esempio stabilire l’accensione di una o più luci al rientro in casa. Secondo quanto scoperto, sarà pure possibile creare un’icona per avviare rapidamente una chiamata ad un determinato contatto.