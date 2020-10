Il 2020 fino a questo momento è stato un anno particolarmente difficile per l’economia a livello globale a causa della crisi generata dalla pandemia di Coronavirus ed anche il settore della telefonia mobile ha subito gli effetti negativi di tale periodo e nemmeno i colossi come Samsung sono riusciti a non patire le conseguenze della forte diminuzione della domanda.

Soltanto ieri vi abbiamo parlato di un nuovo report, relativo al secondo trimestre del 2020, secondo il quale Huawei è finalmente riuscita a raggiungere Samsung al vertice della classifica dei produttori mondiali e ciò anche se il colosso cinese sta avendo non pochi problemi aggiuntivi a causa delle restrizioni imposte nei suoi confronti dal governo statunitense.

Le previsioni di Samsung per il terzo trimestre 2020

Nelle scorse ore Samsung Electronics ha annunciato le sue previsioni sugli utili per il terzo trimestre del 2020, secondo le quali in tale periodo l’azienda dovrebbe essere in grado di fare registrare un fatturato consolidato pari a circa 66 trilioni di won coreani (circa 56 miliardi di dollari) e un utile operativo consolidato pari a circa 12,3 trilioni di won coreani (circa 10,6 miliardi di dollari).

Il produttore ci tiene a precisare che tali stime si basano sui dati K-IFRS e rappresentano una media di quelle che sono le effettive previsioni dell’azienda (così come imposto dalla normativa locale): vendite tra i 65 e i 67 trilioni di won e utile operativo tra i 12,2 e i 12,4 trilioni di won.

Una crescita lenta ma concreta

Ancora è troppo presto per stabilire se per il colosso si è lasciato alle spalle il momento più difficile ma, confrontando tali previsioni con i dati relativi al secondo trimestre del 2020 (52,97 trilioni di won di vendite e 8,15 trilioni di won di utile operativo), l’ottimismo non pare fuori luogo.

Queste previsioni fanno registrare un miglioramento anche rispetto al terzo trimestre del 2019, quando le vendite hanno raggiunto quota 62 trilioni di won e l’utile operativo si è fermato a 7,78 trilioni di won.

