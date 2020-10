Samsung Galaxy S21 potrebbe essere venduto a un prezzo un po’ più basso rispetto al predecessore, Samsung Galaxy S20. A rivelarlo insieme a qualche altro interessante dettaglio non è il produttore, ovviamente, ma il leaker NOT DJ Koh su Twitter: proprio per questo vi invitiamo a prendere con la dovuta cautela le indiscrezioni che seguono.

Samsung Galaxy S21 più economico e nuovo sensore per Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 potrebbe essere commercializzato a 899 dollari, 100 in meno rispetto al predecessore Samsung Galaxy S20. C’è però un (altro) prezzo da pagare per questo calo: come indicato nel tweet, lo smartphone potrebbe seguire Samsung Galaxy Note 20 (e Galaxy S20 FE) nella scelta dei materiali e utilizzare un retro in plastica, chiamata “Glasstic” dalla casa di Seul.

I rumor non si interrompono qui, perché rivelano un paio di altri dettagli interessanti: Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21 Ultra dovrebbero poter contare su un display con refresh rate di 120 Hz (e questo ce lo aspettavamo), con il secondo che potrebbe utilizzare il sensore ISOCELL Bright HM2. Questo è stato recentemente annunciato da Samsung e può contare su 108 MP, pixel da 0,7 μm e su diversi miglioramenti rispetto alla precedente generazione.

Come abbiamo visto, l’inizio della produzione di massa del sensore HM2 era prevista per il terzo trimestre 2020, dunque il suo utilizzo su un flagship in arrivo nel Q1 2021 è del tutto plausibile. Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra dovrebbero infatti essere presentati a febbraio o marzo 2021.

Sareste disposti a spendere qualcosa meno per avere un top di gamma con il retro in plastica invece che in vetro? Fatecelo sapere nel solito box dei commenti.

in copertina Samsung Galaxy S20

Leggi anche: recensione Samsung Galaxy S20 FE 5G