È passato un mese esatto dalla presentazione della versione stabile di Android 11 ma Google non ha dimenticato gli utenti delle versioni precedenti, promettendo novità per tutti, anche per le versioni più obsolete del robottino verde.

In un post pubblicato sul proprio blog ufficiale il colosso di Mountain View ha posto l’accento su sei novità che renderanno più semplice e divertente l’autunno di questo 2020. Vediamo insieme le sei novità, alcune delle quali già affrontate in alcuni nostri articoli. Vogliamo sottolineare però come alcune di queste funzioni non siano ancora disponibili nel nostro Paese.

1. Google Assistant e l’integrazione con le app

Google Assistant è ora in grado di interagire in maniera più profonda con le app di terze parti, diventando molto più utile in tantissime situazioni. Per tutti i dettagli vi rimandiamo al nostro articolo dedicato proprio a questo argomento.

2. Nuove funzioni per Google Duo

Google Duo, l’app della compagnia californiana dedicata alle video chiamate, si è arricchita della possibilità di condividere lo schermo del proprio smartphone. È se la chiamata arriva in un brutto momento è possibile lasciare una registrazione video, con la trascrizione dell’audio nel caso non sia possibile ascoltarla. Maggiori dettagli nel nostro articolo.

3. Addio alle chiamate di spam con Telefono Google

In Italia non è ancora disponibile questa funzione, ma negli USA è possibile utilizzare Telefono Google (che sul Play Store si chiama solo Telefono) per schermare le chiamate indesiderate, ricevendo informazioni sul chiamante e sul motivo della chiamata, quelle che Google chiama telefonate verificate. Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere questo articolo.

4. Notifiche sonore sullo schermo

Non sempre le notifiche sonore sono la soluzione ideale per sapere che qualcuno ci ha mandato un messaggio o una mail. Ci sono situazioni in cui non è possibile udirle, perché indossiamo delle cuffie ma anche se abbiamo deficit uditivi.

Tramite Trascrizione istantanea è possibile configurare le notifiche sonore e trasformarle in vibrazioni, flash a schermo o notifiche push nel caso di allarmi anti incendio, suoni provenienti dagli elettrodomestici o più semplicemente il rumore di qualcuno che bussa alla porta.

Anche i dispositivi con Wear OS possono essere utilizzati per avvisare l’utente con una vibrazione o una notifica a schermo. È sufficiente installare Trascrizione istantanea utilizzando il badge sottostante.

5. Action Block, comunicare anche senza voce

Se invece i deficit riguardano la parola o problemi legati all’età avanzata, Google ha una soluzione molto valida, Action Blocks che permette di trasformare una serie di azioni in un singolo pulsante, da attivare anche con gli occhi su appositi strumenti. Ve ne abbiamo parlato approfonditamente in questo articolo.

6. Il ritorno di Google TV

Con la nuova chiavetta Chromecast, presentata la scorsa settimana insieme ai nuovi Pixel, ritorna Google TV, brand sostituito in seguito da Android TV. La nuova interfaccia, che conviverà con la piattaforma per le TV, porta una ventata di freschezza e tantissime nuove funzioni, oltre alle integrazioni con i principali servizi di streaming. Potete leggere tutti i dettagli in questo articolo.