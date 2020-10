Lo scorso anno il team di Instagram ha annunciato di avere deciso di terminare il supporto per Direct, l’app di messaggistica autonoma dell’azienda, soluzione che ha consentito agli utenti di creare e condividere rapidamente messaggi con i propri amici e poco dopo ha lanciato Threads, ossia una nuova applicazione di messaggistica incentrata sugli aggiornamenti di stato e sulla comunicazione soltanto con coloro che sono stati identificati come i propri “amici più stretti”.

Ebbene, con un nuovo aggiornamento queste due diverse idee si stanno fondendo in un’unica soluzione, così come fatto notare su Twitter da Jane Manchun Wong e da Matt Navarra.

Le novità di Instagram Threads

In pratica, con il nuovo update l’app Instagram Threads è praticamente diventata una sorta di Direct rinata, in quanto consente di condividere messaggi con chiunque e non soltanto con gli amici più stretti.

Dopo l’ultimo aggiornamento, Threads presenterà una casella di posta a due schede: nella sezione dedicata agli amici stretti gli utenti potranno continuare ad inviare messaggi ai loro contatti più frequenti, così come avveniva prima mentre attraverso la seconda scheda, dedicata a tutti gli altri, è possibile avere accesso alla propria casella di posta Instagram più grande.

L’applicazione continuerà a dare la priorità alla scheda degli “Amici stretti” e il proprio stato continuerà a essere visibile soltanto a questi ultimi.

Il team di Instagram ha spiegato che, per impostazione predefinita, gli utenti di Threads continueranno a ricevere notifiche solo per i loro amici stretti ma, attraverso il menu delle Impostazioni, avranno la possibilità di scegliere di ricevere le notifiche per tutti i messaggi ricevuti.

Ricordiamo che tale novità arriva a distanza di circa una settimana dall’annuncio da parte di Facebook dell’imminente integrazione tra Messenger e i messaggi diretti di Instagram, feature che a quanto pare non sarà estesa a Threads o, almeno, non per il momento.

Come scaricare la nuova versione dell’app

La nuova versione di Threads di Instagram (162.0.0.43.125) può essere scaricata da APK Mirror o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: