Due degli smartphone più attesi di questa ultima parte del 2020 sono i protagonisti di una foto che arriva direttamente dal social cinese Weibo e che sta facendo il giro della Rete: stiamo parlando di Huawei Mate 40 e Apple iPhone 12.

Si tratta di due smartphone che si sfideranno direttamente sul mercato e che probabilmente saranno lanciati anche a breve distanza tra loro: per iPhone 12 c’è già una data ufficiale, il 13 ottobre 2020 mentre per la nuova serie di smartphone top di gamma di Huawei probabilmente si dovrà avere pazienza sino alla fine di questo mese.

Huawei Mate 40 e iPhone 12 si mostrano fianco a fianco

La foto in questione ci mostra quelli che dovrebbero essere tali due device l’uno accanto all’altro (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità), permettendoci così di notare che entrambi potranno contare su un ampio display con cornici ridotte (soprattutto sul modello del colosso cinese) e differenti soluzioni per quanto riguarda la fotocamera frontale (doppia e inserita in un foro nello schermo nell’angolo in alto a sinistra per il telefono di Huawei e al centro nel notch per quello di Apple).

Per quanto riguarda il device del colosso cinese, quello che più ci interessa da vicino, la foto ci permette anche di osservare che i tasti dedicati al volume e all’accensione/spegnimento sono posizionati sulla scocca a destra.

La foto, infine, ci conferma le indiscrezioni secondo cui il produttore avrebbe deciso di optare per un schermo con i bordi curvati, una soluzione che in questi anni è stata adottata anche da altri brand e che, nonostante a livello di design garantisca un impatto decisamente più piacevole, nell’utilizzo di tutti i giorni non convince tutti gli utenti.

Resta da capire se lo smartphone mostrato in tale foto sia il modello “base” di Huawei Mate 40 oppure la variante Pro, non essendovi purtroppo indicazioni precise al riguardo.

Non possiamo fare altro che attendere informazioni dal team del produttore asiatico per scoprire quando la sua nuova serie top di gamma sarà finalmente presentata ufficialmente.