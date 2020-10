A fine settembre Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 venivano finalmente svelati dopo lunghi mesi di rumor, leak, contraddizioni e chi più ne ha più ne metta. Malgrado i due smartphone di Google non verranno commercializzati nel nostro Paese – ecco dove acquistare Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 per l’Italia -, gli scorsi giorni vi abbiamo indicato dove scaricare i wallpaper ufficiali di Google Pixel 5.

Tanti wallpaper pronti al download

Quest’oggi, invece, vi permettiamo di scoprire molti nuovi wallpaper all’interno di categorie di wallpaper appartenenti a Google Pixel 5 e direttamente disponibili al download. Utilizzando una versione modificata dell’applicazione Google Wallpaper, i ragazzi di XDA hanno scovato nuovi wallpaper all’interno delle categorie “Captured on Pixel” e “Art & Culture“.

La prima categoria, Captured on Pixel, è caratterizzata dalla presenza di 13 wallpaper realizzati da differenti fotografi. L’immagine sottostante svela scatti che ritraggono alcuni luoghi iconici come ad esempio le strade di New York, Londra e del Giappone.

Passando invece ai wallpaper della categoria Art & Culture, qui sono presenti ben 21 wallpaper da scegliere e fanno riferimento ad un gran numero di quadri e altre opere d’arte.

Se siete interessati a cambiare wallpaper con uno degli scatti visti qui su, potete scaricare la collezione Captured on Pixel tramite questo link oppure Art & Culture attraverso quest’altro link.