Files di Google è una delle app più sottovalutate di Big G e contestualmente una delle più utili e adesso sta ricevendo un nuovo aggiornamento che introduce delle gradite novità per la gestione della luminosità e del volume nel lettore video integrato.

Arrivata un po’ in sordina nel 2017 come app per tenere in ordine la memoria degli smartphone (soprattutto i più economici con meno spazio interno), Files di Google è cresciuta tantissimo non solo grazie alla funzione di condivisione dei file, ma soprattutto come file manager.

A questo proposito va ricordata la sua promozione a file manager predefinito del sistema operativo a partire da Android 11, nonché la recente aggiunta di funzioni come il supporto al cloud storage di Android 11, la cartella sicura e i miglioramenti nella gestione dei PDF e nella riproduzione video col lettore built-in.

Files di Google: le novità dell’aggiornamento 1.0.332273520

Proprio quest’ultimo è direttamente coinvolto anche nel nuovo aggiornamento di Files di Google: la nuova versione dell’app supporta le gesture a scorrimento su entrambi i lati della schermata.

Durante la riproduzione di un video con il lettore di Files, l’utente può semplicemente effettuare uno swipe verso l’alto o verso il basso sul lato destro della schermata per alzare o abbassare il volume; la stessa gesture sul lato sinistro della schermata permette di controllare la luminosità dello schermo.

Le nuove gesture funzionano a prescindere dall’orientamento in portrait o in landscape della schermata. Qui di seguito potete vedere un’immagine dimostrativa della feature in azione.

Naturalmente non si tratta di una novità rivoluzionaria: la maggior parte dei lettori multimediali, come ad esempio MX Player, offrono gli stessi controlli ormai da anni. In ogni caso è positivo constatare che il nuovo file manager di Android stia guadagnando numerosi punti in termini di completezza.

Come aggiornare Files di Google

L’aggiornamento di Files di Google alla versione 1.0.332273520 è già disponibile sul Google Play Store e potete scaricarlo cliccando sul badge sottostante. In alternativa ecco il link ad APKMirror.