Uno dei metodi più rapidi per cambiare aspetto al proprio smartphone è tramite l’aggiunta di un nuovo wallpaper. Ogni smartphone può fare affidamento ad un numero differente di immagini da utilizzare per la schermata di blocco o per la home, ma è anche possibile impostare quelli appartenenti ad altri terminali o personalizzazioni Android.

Tanti wallpaper di qualità da scegliere

In questo caso parliamo dei wallpaper della EMUI 11 pronti al download. Infatti, grazie ai colleghi di Huawei Blog abbiamo l’opportunità di scegliere fra 29 wallpaper differenti per personalizzare il proprio smartphone. I wallpaper, disponibili in formato “normale” a risoluzione 2640 x 1200 pixel oppure “a scorrimento” a risoluzione 2640 x 2640 pixel, ritraggono forme astratte e panorami mozzafiato.

Scarica wallpaper statici | Scarica wallpaper a scorrimento

Le immagini presenti nella galleria sottostante sono state inserite unicamente per darvi modo di scoprire in anteprima i wallpaper, ma vi esortiamo a scaricarli tramite i link soprastanti per goderli a risoluzione massima.

Una volta completato il download, potete rapidamente passare ad impostare una delle immagini di vostro gradimento tramite l’applicazione Galleria > menu a tre pallini > Imposta come > Sfondo; a questo punto potete scegliere se impostarlo come background normale o a scorrimento per la schermata di blocco, la home o entrambe.