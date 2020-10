Si amplia l’offerta dei partner che insieme a Vodafone contribuiscono a rendere interessante Vodafone Happy Black. Di recente l’operatore rosso ha siglato collaborazioni con Azoomee e Carrefour che arricchiscono il novero dei vantaggi per gli abbonati al programma da 1,99 euro al mese.

Per quanto riguarda Azoomee, che per chi non lo sapesse è una piattaforma dai contenuti rivolti ai più piccoli, la partnership prevede tre mesi gratuiti del piano premium all’app per smartphone e tablet, quindi tre mesi di accesso illimitato ai contenuti presenti come giochi e programmi TV con Da Vinci Kids.

L’accordo con Carrefour prevede invece uno sconto di 15 euro valido su una spesa minima di 99 euro dal portale carrefour.it. Utilizzarlo è molto semplice: basta accedere al sito con le proprie credenziali, o in alternativa creare un nuovo account, selezionare gli articoli da acquistare, inserire indirizzo e codice di avviamento postale e scegliere tra il ritiro in negozio o la consegna a domicilio.

Il codice che dà diritto ai 15 euro di sconto viene inviato con un SMS e va inserito nel campo “Hai un codice sconto?” prima del pagamento. Segnaliamo inoltre la proroga sui quattro mesi gratuiti di Now TV Cinema.