Mettere le app di One UI 3.0 a disposizione di coloro che non volessero, o peggio non potessero, installare la più recente interfaccia utente di Samsung. Questo l’obiettivo dello sviluppatore AlexisXDA attivo nella nota community online, che ha comunicato di aver avviato i lavori di adattamento delle ultime applicazioni alle interfacce precedenti, One UI 2.0 e 2.5 di Samsung.

Ed è un buon avvio, perché le app incluse nel primo zip realizzato dallo sviluppatore sono parecchie: Galleria, Bixby Routines, Quickboard, Music e Quick Share, Messaggi, Contatti, impostazioni delle chiamate, Samsung Browser 13.0, tastiera, Orologio, Samsung Finder, condivisione dei link e benessere digitale.

Tutte sono state testate da AlexisXDA su un Samsung Galaxy S9+ con la One UI precedente a bordo e dovrebbero essere prive di bug, quantomeno importanti. Del resto lo stesso sviluppatore ci ha fatto sapere che le restanti applicazioni dell’ecosistema Samsung sono in fase di test alla ricerca di bug e imperfezioni da correggere, e se tutto andrà secondo i piani dovrebbero essere disponibili già dalle prossime ore.

Installare le app della One UI 3.0 attualmente disponibili richiede un po’ di manualità ma è piuttosto semplice: bisogna anzitutto scaricare gli zip dal link in basso, eseguire il flash di “FLASH_THIS_BEFORE.zip”, riavviare il sistema e infine avviare in recovery ed eseguire da lì il flash di “OneUI3.0_Ported_Apps.zip”.