Come senz’altro ormai sapete, i clienti Vodafone che si iscrivono al programma Vodafone Happy Black hanno diritto, a fronte di 1,99 euro al mese, a vantaggi esclusivi su prodotti e servizi: da oggi sono disponibili delle nuove partnership e – nelle prossime settimane – un interessante quiz a premi.

Vodafone Happy Black: ecco le nuove partnership

I clienti che sottoscrivono Vodafone Happy Black possono oggi approfittare di un più ricco catalogo delle partnership, fra cui uno sconto del 20% con Stroili, uno sconto del 30% per l’acquisto di un paio di occhiali e del 20% per l’acquisto di due confezioni di lenti a contatto con Salmoiraghi e Viganò, 10 euro di sconto sui prodotti Loacker, 15 euro di sconto con Yves Rocher (con una spesa minima 45 euro), uno sconto del 35% con A.G.Spalding&Bros e uno sconto del 20% con YOOX (con una spesa minima 130 euro). È stata inserita, peraltro, la possibilità di riscattare 2 anni gratis delle riviste Grazia, Icon e Donna Moderna e di acquistare fino a 10 biglietti di ingresso per Gardaland Park al costo di 28 euro ciascuno (invece di 40 euro).

Potrebbe però essere introdotta un’altra succulenta novità a breve: dal 15 ottobre 2020 dovrebbe fare il proprio debutto un nuovo quiz a premi, che consentirebbe ai clienti Vodafone Happy Black di vincere fino a 1000 ricariche alla settimana e fino a 10 super premi al mese tra smartphone, monopattini e altro.