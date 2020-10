Sono passati un paio di mesi dalla presentazione di OnePlus Nord e a quanto pare la community dei modder si sta dando da fare, apprezzando parecchio il medio gamma del brand cinese.

Sono infatti numerose le ROM, i custom kernel, i mod e le custom recovery a disposizione per chi vuole “smanettare” col proprio smartphone o sostituire la OxygenOS. Su XDA Developers il forum dedicato a OnePlus Nord è molto ben fornito e oggi vi riportiamo i progetti più interessanti.

Custom ROM

Per chi volesse provare fin da subito Android 11, senza attendere la versione stabile di OxygenOS, è disponibile una ROM basata sull’AOSP, priva di app Google e con un paio di funzioni personalizzate per migliorare l’esperienza d’uso. Potete scaricare la ROM utilizzando il link sottostante, leggetevi prima il thread per scoprire eventuali problemi noti.

AOSP (Android Open Source Project)

La custom ROM più celebre, LineageOS, non è ancora ufficialmente disponibile per OnePlus Nord. Al momento quindi è necessario utilizzare una versione non ufficiale, seguendo le istruzioni riportate nel thread linkato qui sotto, con la procedura che richiede l’utilizzo di fastboot.

LineageOS 17.1 (non ufficiale)

È invece ufficiale la build di crDroid, pensata per offrire maggiore stabilità e prestazioni superiori rispetto ad Android stock. È basata su Android 10 e ricorda il look delle ROM dei Pixel. Qui sotto il link al thread.

crDroid

PixysOS è invece basata su Android 11, basata sull’AOSP con alcune funzioni aggiuntive che non stravolgono però l’esperienza stock. A seguire il link per il download.

PixysOS

La versione di Pixel Experience per OnePlus Nord è basata su Android 10 e trasformerà il medio gamma cinese in un vero e proprio Pixel, almeno per quanto riguarda l’interfaccia utente. Se avete preso OnePlus Nord perché Pixel 4a era in ritardo, con questa ROM potrete avere un Pixel tutto vostro.

Pixel Experience

Custom Kernel

Massima stabilità per il kernel ElementalX, adatto all’uso quotidiano senza dimenticare le ottimizzazioni per migliorare le prestazioni e l’autonomia, con qualche chicca tutta da scoprire.

ElementalX Kernel

Il kernel Stormbreaker invece è minimale, semplice e promette di trovare il giusto equilibrio tra le prestazioni e l’autonomia, senza esagerare in uno dei due sensi.

StormBreaker Kernel

Altre utility

Per installare la maggior parte delle ROM e dei kernel segnalati è necessaria una custom ROM e TWRP è certamente la più famosa. Non è ancora disponibile una versione ufficiale ma grazie a mauronofrio, sviluppatore decisamente affidabile, potete avere una TWRO affidabile.

TRWP (non ufficiale)

Anche se il root non è più ricercato come qualche anno fa, sono ancora molti gli utenti che vogliono sbloccare i permessi di amministratore sul proprio smartphone. Seguendo la guida linkata a seguire potrete eseguire il root del vostro OnePlus Nord utilizzando Magisk.

Guida al root di OnePlus Nord

Tra le mod più richieste c’è quella relativa alla Google Camera, disponibile anche per OnePlus Nord. Il porting è basato sulla versione 7.3.018 e sembra non avere particolari controindicazioni. Potete scaricare la mod a questo indirizzo.

Se volete migliorare la qualità audio ecco una mod che aumenta il volume e la qualità audio, utilizzando anche la capsula auricolare. E se qualcosa è andato storto e il vostro dispositivo sembra brickato, ecco un tool per rimettere a posto tutto quanto, anche per reinstallare una versione precedente di OxygenOS.