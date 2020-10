Continua il viaggio nello smart living di Xiaomi, azienda cinese specializzata da tempo nella produzione di prodotti per la smart home, punto di partenza per una vita tecnologica. Il colosso asiatico lancia una nuova iniziativa promozionale che permette di acquistare prodotti intelligenti a pressi particolarmente vantaggiosi, ovviamente sullo store ufficiale mi.com.

Tra le tante offerte in corso ve ne segnaliamo alcune che sono particolarmente appetibili e che possono rappresentare un primo passo per una casa connessa e più intelligente. Le offerte sono valide da oggi e fino al 18 ottobre e riguardano anche i nuovi prodotti della linea Mi 10T, presentati la scorsa settimana e presto in commercio.

Si parte da Xiaomi Mi Home Security Camera 360, una telecamera di sicurezza che offre una protezione completa della casa, con doppia testa motorizzata sensore da 2 megapixel e video in 1080p per immagini nitide e chiare, grazie anche all’ampia gamma dinamica. La visione orizzontale è di 360 gradi, quella verticale di 96 gradi. Potete acquistarla su mi.com a 34,99 euro.

Ottimo prezzo anche per Xiaomi Mi TV 4S da 55 pollici, con risoluzione 4K, interfaccia chiara e semplice e una vasta libreria di contenuti multimediali. E non è solo una TV ma un vero e proprio hub per la smart living. È in offerta su mi.com a 449,90 euro.

Per ascoltare la vostra musica in libertà per tutta la casa, ma anche all’aperto, ecco le Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2, che offrono un, ottima esperienza sonora una grande stabilità grazie al Bluetooth 5.0, con la possibilità di interrompere o riprendere la riproduzione grazie al sensore che capisce quando le cuffie sono indossate o meno. Potete acquistarle su mi.com a 69,99 euro.

Non poteva mancare Xiaomi Mi Smart Electric Toothbrush T500, lo spazzolino elettrico sonico con frequenza di vibrazione a 31.000 giri al minuto, autonomia di 18 giorni e tante funzioni intelligenti. Può essere vostro a 35,99 euro sullo store ufficiale.

E per avere sempre i vostri dispositivi carichi ecco Xiaomi Mi Fast Charge Power Bank 3 10.000 mAh 18W, con doppia porta microUSB e USB Type-C che permettono di caricare la batteria interna in appena 4 ore. Mai più smartphone scarichi con questo power bank, che potete acquistare a 19,99 euro.

Dalle 13:00 di oggi è possibile approfittare inoltre di una vendita lampo, valida per 60 minuti o fino a esaurimento scorte, che vi permetterà di acquistare Xiaomi Mi 1oT Pro 8-256 GB ricevendo in omaggio un Xiaomi Mi Electric Scooter Essential.

Per chi acquista Xiaomi Mi 10T o Mi 10T Pro entro il 311 ottobre, online o nei negozi fisici, è attiva la promozione che permette di ricevere gratuitamente Mi True Wireless Earphones 2 (con Mi 10T) o Mi Smart Band 5 e Mi True Wireless Earphones 2 (Mi 10T Pro). Il regolamento completo è disponibile a questo indirizzo.