Non sono molti i produttori che integrano un trasmettitore a infrarossi nei propri smartphone, il caso più famoso è indubbiamente quello di Xiaomi, ma nella maggior parte dei casi bisogna ricorrere ad altre soluzioni.

Oggi vi presentiamo una soluzione decisamente economica e funzionale, che può essere utilizzata su qualsiasi smartphone con una porta USB Type-C. Parliamo di Baseus R03, una piccolissima chiavetta da inserire nella porta Type-C e che permette di collegare smart TV, condizionatori, TV, proiettori e qualsiasi altro prodotto che possa essere controllato tramite infrarossi.

Se vi sedete sul divano e avete scordato il telecomando del decoder, o quello del lettore blu-ray, con la soluzione Baseus potrete utilizzare un solo dispositivo, il vostro smartphone, e lasciare tutti gli altri nel cassetto. Dovrete disabilitare il blocco della rotazione, visto che, salvo qualche rarissimo caso, dovrete ruotare lo smartphone di 180 gradi per puntare il trasmettitore a infrarossi verso la TV.

Sarà sufficiente installare la companion app, scegliere la tipologia di dispositivo da controllare, quindi trovare il brand e il modello tra quelli presenti nel database. Tutta l’operazione richiederà pochi secondi e sarete pronti a controllare la casa con il vostro smartphone.

Baseus R03 è disponibile in tre diverse colorazioni, argento, rosso e nero e quanto non viene utilizzato può essere fissato a un portachiavi grazie all’anello presente nel cappuccio, che lo proteggerà dalla polvere e vi eviterà di perderlo. Ottima la copertura, visto che potrete utilizzare il trasmettitore fino a 10 metri di distanza, più che sufficiente anche per gli ambienti più grandi.

Il tutto a un prezzo inferiore a quello della maggior parte dei telecomandi universali, con la comodità di poterlo adattare in pochi istanti a qualsiasi dispositivi abbiate in casa, nuovo o vecchio che sia. Potete acquistarlo su Banggood utilizzando il link sottostante.

