Google Foto potrebbe introdurre presto un abbonamento che comprende la stampa delle foto: le prime avvisaglie di “Premium print series” risalgono allo scorso febbraio, ma da allora non se n’è più saputo nulla, fino ad ora.

In arrivo l’abbonamento Premium di Google Foto per la stampa?

Mentre il nuovo editor di Google Foto sta raggiungendo una maggiore quantità di dispositivi nel suo rollout, il servizio targato Big G potrebbe accogliere nelle prossime settimane “Premium print series”, un abbonamento mensile che comprende la stampa di fotografie 4 x 6″ (10 x 15 cm). Come probabilmente saprete, anche in Italia è già possibile richiedere la stampa di fotolibri (in altri Paesi ci sono maggiori possibilità), ma potrebbe arrivare un’altra interessante opportunità.

In base a quanto sappiamo, con questo nuovo abbonamento dovrebbe essere possibile ottenere una stampa di alcune fotografie suggerite da Google (10, a quanto sembra), con possibilità per l’utente di modificare quest’ultima selezione e di impostare alcuni dettagli (come la carta fotografica lucida o opaca e la gestione dei bordi), con tanto di data ed eventualmente breve testo in stile cartolina.

Le schermate qui sopra, scovate da Jane Wong, mostrano anche il prezzo di tale servizio, ossia 6,99 dollari al mese (contro i 7,99 ipotizzati qualche mese fa), con la possibilità di saltare a piacimento una mensilità o di disattivare in qualunque momento. Non sappiamo purtroppo quando questo nuovo abbonamento possa arrivare su Google Foto, ma a giudicare dalle immagini potremmo non essere molto lontani.

Probabile che si tratti di un servizio di Google Foto riservato agli USA (almeno all’inizio), ma mai dire mai: vi piacerebbe poter avere una stampa di una selezione di foto ogni mese a casa vostra?