Presentati ufficialmente lo scorso 30 settembre, Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro (senza dimenticare il probabile best buy Xiaomi Mi 10T Lite), sono tra gli smartphone più interessanti del momento sotto il profilo del rapporto qualità/prezzo e guadagnano ancora più appeal grazie all’ottima promozione di lancio disponibile anche su Amazon, che permette di ammortizzare ulteriormente la spesa con dei graditi gadget in regalo.

Come evidenziato in sede di annuncio ufficiale, i nuovi smartphone di punta della serie Mi 10T di Xiaomi saranno concretamente disponibili all’acquisto dal 15 ottobre, ma nel frattempo saranno in pre-ordine su mi.com, Amazon, Mi Store Italia e nelle principali catene e operatori telefonici fino al 14 ottobre.

Tempistiche leggermente diverse per il modello Lite, che nel taglio 6-64 GB arriverà su Amazon e mi.com dal 13 ottobre – con un prezzo early bird di 249,90 euro –, mentre il taglio da 128 GB arriverà solo l’1 novembre.

Comunque, le promozioni lancio riguardano i due modelli di fascia alta e coprono tutto il mese di ottobre. Vediamo come sfruttarle su Amazon.

Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro: promo lancio su Amazon

Come evidenziato anche nel banner visibile qui sopra, la promozione lancio di Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro si articola in due periodi: quello del pre-ordine, dal 1 al 14 ottobre; e quello dell’acquisto diretto dal 15 al 31 ottobre.

In entrambi i periodi, comunque, i premi previsti in abbinamento a ciascuno dei due modelli sono gli stessi: coloro i quali acquisteranno uno Xiaomi Mi 10T nel periodo indicato e prezzo un rivenditore aderente, riceveranno in regalo le cuffie true wireless Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S; gli acquirenti di Xiaomi Mi 10T Pro, invece, riceveranno in regalo le Mi True Wireless Earphones 2S e anche la Xiaomi Mi Smart Band 5.

Per maggiori dettagli su termini e condizioni, vi rimandiamo alla pagina di Amazon dedicata all’iniziativa. Qui di seguito, invece, trovate i link per acquistare subito gli smartphone: