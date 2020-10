Google ha annunciato oggi l’arrivo delle Web Stories su Discover, una delle componenti principali dell’app Google, sia sui dispositivi Android che su quelli dotati di iOS. Al momento sono interessati solamente tre Paesi, USA, India e Brasile, ma in futuro la compagnia le renderà disponibili anche in altri Paesi e in altri prodotti Google.

Le Web Stories verranno visualizzate nella parte alta di Google Discover e sarà sufficiente toccare una delle immagini per entrare nella storia, che sarà proposta a schermo intero per assicurare un maggior coinvolgimento del lettore. Un tocco permetterà di passare alla pagina successiva della storia, uno swipe invece consentirà di accedere a una storia completamente differente.

Nel frattempo Google continuerà a proporre le Web Stories all’interno della ricerca Google in versione mobile, anche se al momento la funzione è disponibile solamente in lingua inglese e negli Stati Uniti.

Negli ultimi mesi Google ha collaborato con oltre 30 publisher in India, Brasile e USA, al fine di far decollare l;’ecosistema delle Web Stories, fornendo strumenti per la loro creazione. Sono gli stessi editori a decidere i contenuti e a renderli disponibili e sono già più di 2.000 i siti che si sono avvalsi dei tool di Google, che fanno ricorso anche all’intelligenza artificiale, per pubblicare le proprie storie che sono state indicizzate da Google.

Per maggiori informazioni potete visitare la pagina di Google che spiega l’intero processo di creazione e pubblicazione delle Web Stories.