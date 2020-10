Teracube è una startup convinta che esista un mercato per gli smartphone economici che vengono cambiati meno frequentemente della media.

Un anno fa la società avviò la campagna di crowdfunding per il suo primo smartphone Teracube con 4 anni di garanzia e buone specifiche e dopo i risultati positivi iniziò a spedire le unità all’inizio di quest’anno.

Ora l’azienda torna sul mercato con il nuovo smartphone Teracube 2e coperto dalla stessa garanzia di 4 anni, ma ancora più economico del predecessore.

Specifiche di Teracube 2e

Lo smartphone Teracube 2e offre un display da 6,1 pollici con risoluzione 1560 x 720 pixel ed è trainato da un SoC MediaTek Helio A25, include 4 GB di RAM, 64 GB di spazio di archiviazione e dispone di due fotocamere posteriori da 13 MP e 8 MP, oltre alla fotocamera frontale da 8 MP.

Il dispositivo è alimentato da una batteria da 4.000 mAh sostituibile dall’utente e offre un jack per cuffie e uno slot per schede microSD, oltre al supporto dual SIM e NFC.

Lo smartphone di Teracube viene fornito con Android 10 e include un lettore di impronte digitali, una porta USB Type-C e offre connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e 4G LTE.

Sul fronte ecologico, Teracube 2e viene fornito con un imballaggio che utilizza carta riciclata e senza nessun caricabatterie nella confezione per evitare possibili doppioni in casa, inoltre il corpo dello smartphone è realizzato in policarbonato riciclato al 25%.

Teracube 2e è uno smartphone facilmente riparabile

Oltre al prezzo relativamente basso, ciò che distingue Teracube 2e è la sua riparabilità. Innanzitutto, lo smartphone è facile da smontare poiché è assemblato solo con viti e non presenta componenti incollati, in quanto l’azienda prevede di offrire pezzi di ricambio e le istruzioni per i clienti che desiderano effettuare riparazioni fai-da-te.

Gli utenti che non si sentono di effettuare interventi tecnici sul loro smartphone, possono comunque inviarlo a Teracube e farlo riparare a una tariffa fissa di 40 dollari che include i costi di spedizione e riparazione.

Disponibilità e prezzo di Teracube 2e

Teracube 2e dovrebbe avere un prezzo al dettaglio di 200 dollari, tuttavia i primi sostenitori della campagna di crowfunding Indiegogo possono ottenerne uno a metà prezzo: Super Early Bird – 99 dollari (250 unità), Late Early Bird – 119 dollari (250 unità) e Indiegogo Special – 139 dollari (250 unità). Le spedizioni dello smartphone dovrebbero iniziare a dicembre.

