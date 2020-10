Samsung Good Lock è finalmente disponibile sul Galaxy Store in Italia e nel resto d’Europa, accompagnato da alcuni dei moduli che abbiamo iniziato a conoscere in questi mesi. Purtroppo però, nonostante alcuni di questi ultimi risultino comunque utilizzabili, l’app in sé non sembra ancora pronta.

Samsung Good Lock disponibile in Italia sul Galaxy Store

Abbiamo avuto modo di parlare di Good Lock di Samsung già diverse volte: si tratta di un’app capace di racchiudere diversi “moduli” al suo interno, utili per la personalizzazione degli smartphone Samsung Galaxy o per altre funzionalità interessanti. Finora l’app non risultava scaricabile in modo diretto dagli utenti europei, e quindi italiani, ma richiedeva l’installazione manuale dell’APK con qualche problema di compatibilità.

Ecco, questi problemi di compatibilità non è che siano stati ancora “risolti”, in realtà: l’app Good Lock è infatti disponibile sul Galaxy Store in Italia e può essere installata, ma aprendola non farete altro che ritrovarvi davanti alla schermata qui sotto (abbiamo provato su più modelli con il medesimo risultato).

Come detto, sul Galaxy Store sono disponibili anche alcuni moduli, tra cui Wonderland, EdgeLighting+, Theme Park (o Parco tematico) e Pentastic, e installandoli potreste riuscire comunque a utilizzarli senza grossi problemi (perlopiù in inglese), soprattutto se disponete di Android 10 e almeno One UI 2.0.

Insomma, il primo passo è stato fatto e Good Lock è scaricabile gratuitamente sul Galaxy Store seguendo il link qui sotto. Per poter avere un’app completamente funzionante dovremo però attendere ancora un po’, magari solo qualche ora o giorno, chissà. Avete già provato a scatenarvi nella personalizzazione del vostro Samsung Galaxy?

