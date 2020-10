Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra, ammesso che i nomi saranno confermati, avranno batterie provenienti da più fornitori: non è la prima volta che capita, naturalmente, e pare che in questo caso il colosso sud-coreano si rivolgerà a un’azienda cinese.

Samsung Galaxy S21 avrà batterie Amperex

Non solo Samsung SDI per la fornitura delle batterie da montare a bordo dei Samsung Galaxy S21: in base a un report proveniente dalla Corea del Sud il produttore si affiderà anche ad Amperex Technology Limited (come confermato anche dalla documentazione). L’azienda cinese non è certamente l’ultima arrivata in questo campo, dato che risulta una delle più apprezzate per la produzione di batterie di piccole dimensioni e che detiene un market share del 17,1% (dati 2019), più basso solo della stessa Samsung SDI e di LG Chem (rispettivamente al 28,4 e 19,5%).

Come anticipato non si tratta di una prima volta per Samsung, vista la quantità di prodotti immessi sul mercato. La casa di Seul si è già rivolta ad Amperex per alcuni modelli di fascia media delle gamme Galaxy A e Galaxy M, ma anche per top di gamma come Samsung Galaxy S9. Questa scelta porterà a una riduzione dei costi di produzione, con il probabile intento di aumentare i margini sui prossimi Galaxy S21 più che di abbassare il prezzo di vendita.

In base alle informazioni diffuse sembra che Amperex fornirà batterie per tutti e tre i modelli: per il momento le indiscrezioni suggeriscono capacità di 4000, 4800 e 5000 mAh per rispettivamente Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra, ma per le conferme ufficiali ci sarà da attendere ancora parecchio.