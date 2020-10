La tecnologia ha la possibilità di rivoluzionare le nostre vite e rendere anche le più semplici attività quotidiane molto più piacevoli e smart e Google con la piattaforma Jacquard ci fornisce un esempio di come anche piccoli dispositivi siano capaci di “dare vita” agli oggetti di tutti i giorni.

Il cuore di questa piattaforma del colosso di Mountain View è il Jacquard Tag, un piccolo computer costruito per rendere più utili gli oggetti di uso quotidiano.

Jacquard Tag ha già trovato alcune interessanti applicazioni, come sulla manica di una giacca realizzata da Levi’s (in modo da poter riconoscere i gesti della persona che la indossa), nello zaino Cit-E di Saint Laurent oppure in un paio di scarpe (per consentire a chi le indossa di combinare il gioco nella vita reale con il gioco mobile EA SPORTS FIFA): in tutti questi casi, il tag è capace di interpretare alcuni tipi di input personalizzati per gli oggetti in cui è stato inserito.

Google annuncia due zaini Samsonite con tecnologia Jacquard

La collezione di prodotti della piattaforma Jacquard nelle scorse ore si è arricchita di due nuovi zaini realizzati da Samsonite: stiamo parlando di Konnect-I Backpack, che sarà disponibile sia in versione Standard (al prezzo ufficiale di 219 dollari) che in quella Slim (al prezzo ufficiale di 199 dollari).

Si tratta di due zaini che al primo sguardo potrebbero sembrare del tutto normali ma che nella spallina sinistra nascondono il tag che consente all’utente di personalizzare alcuni gesti (ciò attraverso l’apposita applicazione) e, per esempio, inviare notifiche per le chiamate e i messaggi in arrivo, scattare un selfie, controllare la riproduzione della musica, chiedere a Google Assistant di leggere le ultime notizie.

Tra le altre caratteristiche degli zaini di Samsonite vi sono il tessuto esterno idrorepellente, cerniere di facile accesso per le tasche portaoggetti anteriori, varie tasche portaoggetti all’interno (inclusa una che si adatta alla maggior parte dei laptop fino a 15,6 pollici) e tasche laterali per bottiglie d’acqua. Entrambi i modelli dello zaino sono disponibili negli Stati Uniti per la vendita da oggi direttamente da Samsonite.

E questo è soltanto l’inizio: il colosso di Mountain View, infatti, ha grandi progetti per tale piattaforma che, grazie a futuri aggiornamenti, renderà il tag sempre migliore e più ricco di funzionalità.