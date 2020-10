Gli smartphone da gaming hanno avuto un ruolo molto importante nello sviluppo del panorama mobile, soprattutto per quanto riguarda l’arrivo di moduli RAM ad alta velocità e display con refresh rate sempre più elevati. In queste ore Xiaomi svela l’arrivo di una interessante tecnologia pensata per velocizzare di molto l’esecuzione dei giochi.

Velocità mai viste prima

Tramite RAMDISK è infatti possibile il modulo RAM come unità di archiviazione, con tutti i benefici del caso. Prendendo a esempio le prestazioni offerte da RAMDISK su Xiaomi Mi 10 Ultra, scopriamo che l’utente può sfruttare l’alta velocità della RAM LPDDR5 per l’esecuzione dei giochi invece di quella offerta dallo storage UFS 3.1. Infatti, se quest’ultimo offre velocità di lettura e scrittura rispettivamente di 1700 MB/s e 750 MB/s, la RAM LPDDR5 raggiunge 44 GB/s.

Per utilizzare la funzione è necessario entrare all’interno della sezione “Speed Installation” all’interno dell’applicazione Game Center e scegliere “Game Trial“. Tramite RAMDISK migliora di molto anche il tempo necessario all’installazione di un gioco e infatti Peace Elite può essere completamente caricato in appena 10 secondi.

Attualmente la funzione è ottimizzata per funzionare con una decina di titoli, come ad esempio QQ Speed, Glory of the King, Peace Elite e altri. Purtroppo, per via della funzione stessa della RAM, in caso di riavvio dello smartphone il contenuto della RAM verrà eliminato, così come il gioco; volendo, però, l’utente può scegliere di trasferire il gioco installato nello storage interno .