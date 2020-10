L’operatore WINDTRE sta riscontrando diverse difficoltà oggi 5 ottobre 2020 perché da alcune ore non funziona come dovrebbe e questo sta causando non pochi grattacapi ai suoi clienti, in tutta la penisola italiana.

WINDTRE non funziona: down tutti i servizi

Sono centinaia le segnalazioni degli utenti che si stanno susseguendo da questa mattina su DownDetector e sembra proprio che il disservizio, o meglio down vero e proprio, di WINDTRE riguardi tutta l’Italia, come mostra la mappa qui sotto.

I problemi di WINDTRE riguardano tutti i suoi servizi e, infatti, gli utenti lamentano l’assenza completa di segnale e quindi l’impossibilità di ricevere ed effettuare chiamate telefoniche, di inviare e ricevere SMS e, soprattutto, di collegarsi a Internet e navigare.

La cosa sembra essere abbastanza seria quindi e non legata a qualche disservizio locale, sparso qua e là. Non sappiamo, in questo momento, quando la situazione tornerà alla normalità, ma vi terremo aggiornati aggiungendo nuove informazioni non appena le avremo.

E voi, dove state riscontrando problemi con WINDTRE?

