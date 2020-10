Very Mobile aggiorna l’app ufficiale: ecco la portabilità su SIM già attiva

Nella giornata di oggi, 5 ottobre 2020, Very Mobile, operatore mobile virtuale di casa CK Hutchison, gruppo che ingloba anche WINDTRE, ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la propria applicazione ufficiale, implementando una funzione molto importante: la possibilità di effettuare la portabilità di un numero di un altro operatore su una SIM Very Mobile già attiva.

A distanza di qualche settimana dall’ultima volta, torniamo a parlare di Very Mobile e questa volta non si tratta né dell’ennesimo capitolo sulla questione eSIM, né di nuove offerte inserite nel listino.

L’operatore virtuale facente riferimento a WINDTRE ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la propria app e il roll out è già in corso sul Google Play Store (nonché sull’App Store per la controparte per iOS).

App Very Mobile: le novità dell’aggiornamento 1.8.0

Con il nuovo update che porta la data di oggi, l’app di Very Mobile passa alla versione 1.8.0 e guadagna una novità molto interessante.

Il registro delle modifiche recita testualmente: «Ora puoi portare il tuo numero su una SIM Very già attiva. Ti basta andare in “Offerta” > “Porta il tuo numero in Very” e seguire le indicazioni!».

Questo vuol dire molto semplicemente che da oggi vi basteranno pochi tap nell’app dell’operatore per portare il vostro numero di telefono sulla vostra SIM Very Mobile e non occorre neppure che si tratti di una SIM appena acquistata: può essere anche già attiva.

L’unica altra novità dell’aggiornamento è un bugfix: adesso l’app di Very Mobile funziona correttamente anche sugli smartphone già aggiornati ad Android 11.

Come aggiornare l’app Very Mobile

Il nuovo aggiornamento dell’app ufficiale di Very Mobile alla versione 1.8.0 è già disponibile al download sul Google Play Store, lo potete scaricare comodamente cliccando sul badge sottostante.

Siete clienti Very Mobile? Pensate di sfruttare questa nuova funzione? Ditecelo nei commenti.