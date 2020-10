Piemonte e Liguria sono state tra le zone più colpite dal maltempo degli scorsi giorni e TIM ha deciso di dimostrare la sua solidarietà con un regalo ai suoi clienti: l’operatore italiano sta infatti regalando un mese di giga illimitati e lo sta comunicando via SMS.

Un mese di giga illimitati in regalo per alcuni clienti TIM

Lo scorso fine settimana non è stato facile per alcune zone dell’Italia, soprattutto per gli abitanti dei paesi più colpiti dal maltempo in Piemonte e Liguria: diverse zone sono state infatti vittime di violenti nubifragi e abbondanti piogge che hanno causato ingenti danni e persino provocato qualche morto.

TIM ha deciso di venire incontro ai clienti dei comuni più colpiti dalle alluvioni regalando un mese di giga illimitati: in queste ore stanno infatti arrivando comunicazioni via SMS che avvisano gli utenti della possibilità di navigare gratis senza limiti fino al 4 novembre 2020. La speciale promozione, che dovrebbe attivarsi in automatico, riguarda solo le zone che più sono state toccate dal maltempo (sono escluse le grandi città di Torino e Genova).

Rimane pur sempre il “solito” limite di “buona fede” nell’utilizzo dei giga, che secondo TIM è di 600 in un mese: oltre questa soglia l’operatore potrebbe intervenire e bloccare la navigazione. Avete ricevuto anche voi questo gradito regalo da parte di TIM? Fatecelo sapere nel solito spazio qui sotto.

