Come ormai sappiamo da qualche giorno, il prossimo 14 ottobre verrà presentata la serie OnePlus 8T e in queste ore la compagnia cinese si è lanciata su Twitter per pubblicare alcuni teaser che ci permettono di scoprire qualche informazione in più sulle caratteristiche tecniche di OnePlus 8T.

Sensore selfie ultra grandangolare

Infatti, da come viene indicato nel tweet sottostante, si fa chiaro riferimento a un importante novità al livello della fotocamera frontale del nuovo smartphone Android. Rispetto alla serie OnePlus 8 in cui trova posto un normale sensore selfie da 16 MP, scopriamo che sui nuovi top di gamma verrà impiegato un sensore selfie ultra grandangolare.

Si tratta di un cambio di passo piuttosto interessante per OnePlus, da sempre non così tanto interessata a sbalordire il pubblico per quanto riguarda la fotocamera selfie. Il sensore ultra grandangolare risulterà certamente comodo per gli utenti che sono soliti scattare molte foto assieme ad amici e persone care.

OnePlus Buds Z dietro l’angolo?

Le novità non finisco qui. L’azienda guidata da Pete Lau svela inoltre che durante l’evento del 14 ci saranno interessanti novità anche per quanto riguarda gli accessori pensati per accompagnare il lancio di OnePlus 8T. L’account Twitter ufficiale di OnePlus ha infatti pubblicato un tweet in cui viene annunciato il lancio di un paio di cuffie con certificazione IP55 e quindi perfette per essere utilizzate all’aperto, anche sotto la pioggia.

Ultimamente si parla molto del fatto che la compagnia possa svelare OnePlus Buds Z, ovvero una variante economica di OnePlus Buds, con tanto di una esperienza acustica di alto livello e per nulla considerata “economica”.