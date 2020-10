Durante la Huawei Developer Conference 2020 (HDC 2020) abbiamo appreso le ultime novità in termini della EMUI 11 e di HarmonyOS 2.0. La conclusione della conferenza ci aveva lasciati con parecchi dubbi circa la lista degli smartphone Huawei e HONOR che avrebbero supportato la nuova versione dell’OS proprietario, ma in queste ore un leak ci svela quelli che potrebbero essere gli smartphone supportati.

Huawei Mate 40 fra i primi a installarlo

Il leak in questione fa riferimento ai seguenti processori Kirin:

Kirin 9000;



Kirin 990 5G;

Kirin 990 4G (parziale), 985, 820 (parziale);

Kirin 820 (parziale), 980, 990 4G (parziale);

Kirin 810, 710 (parziale).

Se questa lista dovesse svelarsi come veritiera, è molto probabile che i tanto attesi Huawei Mate 40 e Huawei Mate 40 Pro saranno i primi smartphone Huawei a supportare l’upgrade alla nuova versione di HarmonyOS. Stesso discorso, ma più in là nei tempi, riguarderebbe anche la serie Huawei P40 e la gamma Huawei Mate 30, entrambi muniti di processore Kirin 990 5G.

Discorso invece differente per i terminali Android muniti di processori “inferiori” come ad esempio la variante 4G di Kirin 990 o addirittura i più modesti SoC Kirin 710. Quest’ultimo ci porta a credere che la compagnia starebbe valutando l’upgrade a HarmonyOS 2.0 anche per smartphone Huawei/HONOR di fascia media, ma non abbiamo ulteriori informazioni in merito.

Ad oggi sappiamo che durante il 2021 HarmonyOS sarà in grado di supportare gli smartphone con un massimo di 4 GB di RAM (ecco i medio gamma), con invece i top di gamma con più di 4 GB di RAM attesi per la fine del 2021.