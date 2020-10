Le ultime news sui virus e malware Android ci hanno nuovamente ricordato come le informazioni salvati all’interno dei nostri smartphone possono essere facilmente carpite installando applicazioni verosimilmente lecite. Il problema della sicurezza su Android viene preso da Google in maniera molto seria, e ogni giorno Google Play Protect protegge i nostri terminali da eventuali minacce.

Si punta alle app più importanti

In queste ore, grazie ad una nuova offerta di lavoro pubblicata da Google, scopriamo che il colosso di Mountain View sta mettendo in piedi un particolare team di sicurezza Android focalizzato esclusivamente nella ricerca di bug all’interno di applicazioni sensibili. “In qualità di Security Engineering Manager in Android Security, proteggerai queste persone guidando un team che indaga e risolve i problemi nell’analisi delle vulnerabilità. Il tuo team eseguirà valutazioni della sicurezza delle applicazioni Android di terze parti altamente sensibili su Google Play, lavorando per identificare le vulnerabilità e fornendo indicazioni agli sviluppatori per la correzione delle applicazioni interessate“, si legge all’interno della nota di candidatura.

Il team di ingegneri si occuperà di identificare eventuali vulnerabilità anche per applicazioni di una certa rilevanza come quelle per il tracciamento del COVID-19 oppure per le elezioni politiche. Il team neo formato andrà a completare il lavoro svolto dal gruppo di specialisti del programma GPSRP (Google Play Secutiry Reward Program), incrementando così anche la sicurezza di tutte quelle app che rientrano all’interno del programma di ricerca di bug di Google.