Potrebbe essere più vicino di quanto previsto il momento in cui anche Fastweb metterà a disposizione dei propri utenti la possibilità di sfruttare le potenzialità della connettività 5G.

Fastweb si “appoggerà” a WINDTRE per la necessaria infrastruttura per offrire tale connettività (le SIM attivate dal 7 settembre 2020 usano già la rete WINDTRE in 4G mentre quelle attivate in precedenza, ancora supportate dalla rete TIM, sono al centro di una migrazione verso la nuova infrastruttura).

Fastweb e WINDTRE uniscono le loro forze

Ricordiamo che Fastweb e WINDTRE hanno stretto un accordo strategico in virtù del quale la prima azienda potrà sfruttare anche la rete 5G in fase di costruzione dell’operatore congiunto, il tutto mantenendo la propria indipendenza sia dal punto di vista commerciale che da quello operativo.

Ma quando sarà effettivamente disponibile per gli utenti Fastweb la possibilità di sfruttare la connettività 5G? Una risposta a tale domanda arriva direttamente dall’operatore, attraverso il suo servizio di assistenza ai clienti su WhatsApp.

Il 5G è sempre più vicino

Stando a quanto reso noto, infatti, alla richiesta di informazioni sulla rete 5G, la risposta di un addetto è stata che le SIM Fastweb sono già pronte ed il servizio “inizierà ad essere disponibile da fine anno, aumentando la copertura e la velocità fino a 1 Gbps“.

Ma c’è un’informazione ancora più interessante tra quelle anticipate dall’operatore telefonico attraverso il servizio assistenza clienti su WhatsApp: la connettività 5G sarà disponibile per tutti i clienti senza costi. Resta da capire se tale possibilità sarà limitata ad un primo periodo o se, al contrario, non avrà limiti di tempo e se riguarderà soltanto i già clienti.

Se desiderate avere informazioni sulla rete 5G di Fastweb o su altri servizi offerti da questo operatore, potete sfruttare il suo account WhatsApp: è sufficiente salvare nella rubrica il relativo numero (+393755175302) e aprire una nuova conversazione (il servizio è disponibile tutti i giorni, dalle ore 09:00 alle ore 21:00).

