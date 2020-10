Forte del successo di Blackview BV6300 Pro, il produttore cinese specializzato in rugged phone si appresta a lanciare sul mercato la sua variante “leggera” che sarà in vendita a partire dalla prossima settimana a un prezzo promozionale davvero molto aggressivo.

Per contenere il prezzo Blackview ha dovuto fare alcune rinunce, anche se la scheda tecnica è sufficiente per quegli utenti che non hanno particolari pretese da uno smartphone o che cercano un telefono “da battaglia” da poter maltrattare senza preoccupazione alcuna.

Blackview ha però voluto curare il design, più compatto e sottile che mai, almeno rispetto alla maggior parte dei rugged phone che siamo abituati a vedere sul mercato. Basti pensare al peso di appena 230 grammi, di poco superiore a molti flagship annunciati in questo 2020. E lo spessore di 11,6 millimetri è decisamente inferiore alla media, a tutto vantaggio dell’usabilità.

La scheda tecnica include uno schermo HD+ (720 x 1440 pixel) da 5,7 pollici, MediaTek A25 con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, batteria da 4.380 mAh per un’autonomia che può raggiungere senza problemi i due giorni ma soprattutto NFC per i pagamenti in mobilità e Android 10 con una interfaccia minimale molto vicina a quella stock.

Se le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G garantiscono la resistenza a qualsiasi maltrattamento, caduta, sporco o immersione, Blackview BV6300 promette di non deludere dal punto di vista fotografico, con una fotocamera particolare. Il sensore Sony IMX258 da 13 megapixel è infatti affiancato da tre sensori da 0,3 megapixel pensati per migliorare la qualità dei ritratti e coadiuvare il sensore principale nelle varie modalità.

Saranno quattro le colorazioni a disposizione degli acquirenti, Black, Green, Orange e Yellow, con una finitura a quattro tonalità che lo rende molto particolare. Prima di lasciarvi al video introduttivo vi ricordiamo che le vendite inizieranno il 12 ottobre al prezzo di lancio di 129,59 dollari (circa 117 euro).

Potete inoltre provare a vincere una delle 15 unità in palio partecipando al giveaway globale, seguendo le istruzioni riportate in questa pagina. Per maggiori dettagli su Blackview BV6300 vi rimandiamo al sito ufficiale e alla pagina a esso dedicata.

