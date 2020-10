Alla fine anche questo giorno è giunto: l’attesissima modalità scura di Facebook per Android è finalmente disponibile. Dopo il lungo percorso che ci ha portati al tema scuro di WhatsApp, l’azienda californiana rilascia anche la dark mode sull’app Facebook: andiamo a scoprire com’è fatta e come averla sul vostro smartphone.

Ecco la modalità scura sull’app Facebook per Android

La modalità scura, o tema scuro se preferite, è stata resa disponibile già da qualche mese nella versione desktop di Facebook e nell’app Facebook Lite ed è finalmente ora di accoglierla anche sull’app completa presente sui nostri smartphone Android. Questa è un’ottima notizia soprattutto per i possessori di dispositivi con display AMOLED, che potranno risparmiare qualche punto percentuale di batteria nell’arco della giornata, ma anche per coloro a cui non piace cavarsi gli occhi guardando lo smartphone con poca luce.

Dopo i primi avvistamenti e i test effettuati in questi mesi, la modalità scura di Facebook per Android è dunque finalmente disponibile: se siete curiosi di sapere com’è fatta e come si presenta potete dare un’occhiata alla galleria di immagini qui sotto. Come potete vedere la modalità scura tocca tutta l’interfaccia e i menu dell’app Facebook, dai post del feed di notizie alle impostazioni, dalle sezioni dei commenti alle ricerche: non viene utilizzato un nero assoluto, ma le “solite” tonalità scure di grigio.

Come attivare la modalità scura su Facebook per Android

La modalità scura di Facebook per Android è disponibile a partire dalla versione 290.0.044.121, ma si tratta di un rollout graduale e lato server. Per averla potete aggiornare l’applicazione alla suddetta versione (anche manualmente tramite l’APK) e attendere che compaia all’interno delle impostazioni.

Per attivare il tema scuro su Facebook per Android avete a disposizione due modi: uno prevede l’attivazione manuale tramite l’apposito toggle, presente all’interno delle impostazioni, l’altro consente di seguire le indicazioni di sistema di Android 10 (solo se avete almeno tale versione naturalmente) in modo automatico.

Siete già riusciti ad attivare la modalità scura sull’app Facebook? Come vi sembra? Fatecelo sapere nel solito box qui in basso.